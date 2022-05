Andrea Mendonça é a nova secretária de Cultura e Turismo de Salvador

A ex-presidente da Junta Comercial da Bahia (Juceb) Andrea Mendonça vai assumir a Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador. A nomeação dela pelo prefeito Bruno Reis foi publicada no diário oficial do município nesta sexta-feira, 20 de maio.

“É uma grande honra receber do prefeito Bruno Reis, com o apoio do deputado Félix Mendonça Jr, a missão de gerir a Secult, um dos mais importantes órgãos da nossa cidade, polo de tendências e confluências que geram relevantes dívidas socioeconômicas. Salvador é uma capital multicultural, fonte de inspiração para projetos inovadores e, ao longo dos últimos 9 anos, resultado de uma gestão moderna e competente, tem-se firmado como um dos principais destinos culturais e turísticos do Brasil. Trabalhar no mesmo ritmo é um grande desafio que recebo com orgulho, emoção e vontade de somar”, disse Andrea durante entrevista ao portal Alô Alô Bahia.

Mendonça vai substituir o atual secretário Fábio Mota, que passará a atuar na campanha do pré-candidato ao governo ACM Neto. Irmã do deputado federal Félix Mendonça Jr (PDT), Andrea deixou a Juceb no ano passado após o PDT romper com o grupo do PT na Bahia.



