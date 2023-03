Andressa Urach conta detalhes de sexo com Cristiano Ronaldo e revela: 'É grande'

Durante sua fase de garota de programa, Andressa Urach foi para a cama com centenas de homens, mas um em especial se tornou símbolo desta era: Cristiano Ronaldo. A ex-Vice Miss Bumbum diz que teve um affair com o craque entre 2012 e 2013.

Na época, ela ficou com raiva do jogador de futebol por ele se recusar a tirar uma foto. Como vingança, a famosa espalhou para a imprensa detalhes do caso. A ex-Fazenda voltou a comentar sobre o caso em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

"Ele não tinha nenhum pelinho no corpo, todo depilado. É grande, ele é bom", riu a influenciadora.

O affair fez Andressa ainda mais famosa. Entretanto, ela sente culpa por ter provocado o fim do noivado dele com outra mulher. Naquele período ele teve relacionamentos com as modelos Paula Morais e Irina Shayk.

"Eu quase não falo sobre isso, não gosto. Ele tinha uma noiva, tadinho. Eu que estraguei o relacionamento dele, até pedi perdão no meu livro. Ele nega, mas sabe que aconteceu. Fiquei com raiva na época, eu era muito barraqueira. Era fã, só queria uma foto com ele", disparou Andressa.

Segundo a ex-Fazenda, um outro jogador de futebol brasileiro pagou para que ela fosse até a Rússia. "Muitos jogadores fazem isso: pagam garotas de programa para fazer festinhas. Um desses atletas de lá conhecia o Cristiano", contou.

"Eu disse que o Cristiano era meu sonho de consumo, e ele passou meu telefone pra ele. Como sempre, foi tudo em off, ele nunca imaginou que eu pudesse falar alguma coisa. Fiquei com raiva porque ele ficou comigo e não tirou a selfie. Mas transamos, sim", confirmou.

Me arrependo de ter feito isso. Pra mim, por outro lado, foi bom porque aumentou meu cachê. Mas se eu pudesse voltar no tempo, não teria feito essa exposição. Causei um [enorme] transtorno.

Andressa pensou em processar Cristiano e até procurou um escritório de advocacia com as provas de que teria se envolvido com o atleta. "Ele me mandou mensagem na época, me xingando. Mais ou menos uma ameaça. Eu ia processar, mas em seguida veio A Fazenda, aí eu desencanei", concluiu ela.