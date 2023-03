Andressa Urach revela fetiche doloroso de cliente famoso e detalha situação

A ex-miss Bumbum Andressa Urach, na época em que era garota de programa, passou por poucas e boas com os diversos clientes que pagavam altos valores. A modelo, durante uma conversa com o podcast Inteligência Limitada, revelou um fetiche de um cliente.

Andressa, que abriu um OnlyFans recentemente, detalhou que, durante a época de prostituta de luxo, chegou a ser indicada pelo padrinho de casamento para o homem que iria casar. O cliente em questão era famoso.

"Eu tinha ficado com o padrinho de casamento dessa pessoa. Ele pagou R$ 7 mil para ficar comigo e me indicou para essa pessoa. Quando eu abri a porta [do hotel] e vi quem era, falei: 'não acredito!'", disse surpresa.

A famosa, no podcast, decidiu não contar a identidade do cliente para não expor por ser muito conhecido, mas detalhou que recebeu "mordidas" na cabeça durante a relação sexual.

"Ele tinha uma tara. Só não vou contar quem é ele para não expô-lo, mas ele mordia a minha cabeça [tão forte] que quase tirou sangue. Doeu, mas não [pedi para parar]. O negócio estava bom! [risos] Na época eu era um pouco masoquista, então [a dor] fazia parte", contou.

Mesmo ganhando muito dinheiro, a ex-Fazenda relatou que acabava ficando pensativa com algumas situações, mesmo que seja para receber um valor altíssimo como prostituta de luxo.

"Você está ganhando bem e fica: 'pensa no dinheiro'. Mas depois aquilo começa a te culpar, te corroer. É bem difícil. As meninas que passam por isso sabem do que eu estou falando", finalizou.