Andressa Urach revela que ex-marido faz chantagem com filho

A modelo Andressa Urach negou as acusações que o ex-marido,Thiago Lopes, soltou em um vídeo no YouTube. Ele alegou que ela tinha voltado a se prostituir e, por isso, o casamento foi encerrado.

No entanto, Andressa revelou que o ex-marido estava chateado porque ela estava cuidando da própria vida e não estaria aceitando a independência da modelo.

“Não preciso disso hoje. Mas faz parte do meu passado, está escrito no meu livro, que é best-seller! As pessoas sempre vão querer usar meu passado contra mim! Mas eu não ligo pra isso. Se um dia precisar eu farei, sim. Mas hoje não preciso", disse Andressa em conversa à Quem.

A famosa ainda revelou que, por ser empresária atualmente, tem sido diminuída como mulher pelo ex-marido.

"Não está aceitando que estou bonita, me cuidando, sou empresária e estou bem comigo mesmo. Quer me diminuir! Mas não ligo para o que ele pensa ou fala, pois sei quem eu sou. Quer fama nas minhas costas! Homem de verdade não fica falando no YouTube pra ganhar monetização", desabafou.

Andressa revelou que ainda está lutando na Justiça para tentar recuperar os mais de R$ 2 milhões que entregou à Igreja Universal na época que frequentou o templo religioso.

Filho na briga

Ainda na conversa, Andressa contou que pretendia levar o filho para Santa Catarina com ela, mas o pai da criança não autorizou e estaria fazendo chantagem emocional para aparecer na mídia.

“Ele usa nosso filho para me chantagear. Não me deixa sair de casa com o Leon. Para ir na minha mãe, para eu ficar com ele no meu apartamento. Quer ficar junto o tempo todo. Ele está testando minha paciência”, contou.