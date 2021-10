Andrew Garfield solta a voz no primeiro trailer de Tick, Tick...BOOM!

Pouco depois de liberar a primeira faixa da trilha sonora de Tick, Tick...BOOM!, a Netflix divulgou o primeiro trailer completo do filme, que traz Andrew Garfield tentando realizar seu sonho de emplacar um musical autoral. O elenco conta ainda com Vanessa Hudgens.

Confira o trailer:

Em desenvolvimento para o cinema desde 2017, Tick, Tick ... Boom! mostrará a vida do falecido autor Jonathan Larson (interpretado por Garfield) durante os oito dias que antecederam a oficina do seu musical — nunca produzido — Superbia.

Estreando na direção, Lin-Manuel (Hamilton) também é produtor do filme, ao lado de Brian Grazer e Ron Howard da Imagine Entertainment. O elenco do filme conta com MJ Rodriguez (Pose), Bradley Whitford (The Handmaid's Tale) e Judith Light (Transparent).

O longa chega à plataforma em 19 de novembro.