Aneel autoriza Coelba a reajustar tarifa de energia elétrica em cerca de 8%

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) já pode aplicar o novo reajuste médio tarifário de 8,18% para os consumidores. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), na última terça-feira (18).

Desde o último sábado (22), a Coelba estava autorizada a aplicar o reajuste. Segundo a Aneel, os fatores que mais impactaram no cálculo da revisão foram os custos com compra e transporte de energia, além da retirada de componentes financeiros considerados no processo anterior.

O efeito médio da alta tensão refere-se às classes A1 (>= 230 kV), A2 (de 88 a 138 kV), A3 (69 kV) e A4 (de 2,3 a 25 kV). Para a baixa tensão, a média engloba as classes B1 (Residencial e subclasse residencial baixa renda); B2 (Rural: subclasses, como agropecuária, cooperativa de eletrificação rural, indústria rural, serviço público de irrigação rural); B3 (Industrial, comercial, serviços e outras atividades, poder público, serviço público e consumo próprio); e B4 (Iluminação pública).

A Coelba atende aproximadamente 6,3 milhões de unidades consumidoras, localizadas em 415 municípios da Bahia.