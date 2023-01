Anestesista preso por pornografia infantil pediu para ficar sozinho com menor de idade

A família de uma criança procurou a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav), no Rio de Janeiro, para informar que suspeita de um possível abuso sexual que o médico anestesista colombiano Andres Eduardo Oñate cometeu durante um procedimento.

Nesta terça-feira (17), o pai informou à delegacia que o anestesista tinha "exigido" que a criança ficasse sozinha no quarto de um hospital durante o procedimento, mas o familiar achou estranho o pedido do médico. Segundo o delegado do caso, Luiz Henrique Marques, a investigação vai continuar.

"De ontem para hoje identificamos o que pode ser uma terceira vítima ainda não confirmada. Um pai procurou a delegacia suspeitando da forma como a filha foi atendida em um hospital. O investigado teria exigido que a criança ficasse sozinha com ele um bom tempo, quase 20 ou 30 minutos, o que despertou a suspeita desse pai. Agora, ele foi ouvido e a gente vai prosseguir nas investigações para concluir se realmente é uma vítima ou não", disse ao site Extra.

A Polícia Civil investiga, também, se o anestesista tem a licença do Cremerj para atuar como médico no Rio de Janeiro. Além da criança, duas vítimas já foram identificadas através dos vídeos que foram gravados durante os abusos sexuais.