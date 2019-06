Angela Merkel apresenta segundo tremor corporal em menos de dez dias

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, voltou a sofrer na manhã desta quinta-feira (27), com um visível tremor nas mãos e pernas durante o ato realizado no Palácio de Bellevue, em Berlim É a segunda vez em menos de dez dias que a mandatária alemã é vista assim, o que gerou especulações sobre seu estado de saúde

Nesta quinta, Merkel estava na sede da presidência do país para participar da cerimônia de cessação da ex-ministra da Justiça, Katarina Barley, que assumirá cargo no Parlamento Europeu. A cerimônia ainda teria a nomeação de sua sucessora, Christine Lambrecht.

Nas imagens transmitidas por emissoras alemãs, a chanceler, que completa 65 anos no próximo dia 17 de julho, aparece tentando conter os tremores. Um assistente lhe ofereceu um copo d'água, mas ela rejeitou.

Segunda vez em 20 dias que Merkel tem esse tipo de tremor em público. pic.twitter.com/pP9POfHy9I — Não haverá trégua! ???????????????? . ' . (@Boscardin) 27 de junho de 2019

No último dia 18, Merkel protagonizou episódio semelhante. Ela foi vista tentando controlar um tremor de mãos e pernas enquanto recebia o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski.

As imagens da chanceler sob o sol, com sinais de fraqueza física e segurando repetidamente as mãos para tentar acalmar o tremor, se transformaram rapidamente em objeto de comentários nos veículos de imprensa germânicos. "Estou bem. Bebi, pelo menos, três copos de água. Agora me sinto bem de novo", disse a chanceler na ocasião, atribuindo o tremor a um suposto problema de desidratação.

A Alemanha enfrenta nos últimos dias uma onda de calor com temperaturas que chegaram nesta semana a quase 39 graus em alguns pontos do país. Ao contrário do ato com o presidente ucraniano, que aconteceu ao ar livre, a cerimônia desta quinta-feira foi realizada dentro do Palácio de Bellevue. (Com informações de agências internacionais).