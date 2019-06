Angela Merkel apresenta tremor no corpo durante cerimônia oficial

Durante uma cerimônia oficial ao lado do novo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, nesta terça-feira (18), a chanceler alemã, Angela Merkel, apresentou um mal estar, sintindo tremores no corpo durante alguns instantes.

Angela passou mal durante uma parada militar, diante da sede do governo, em Berlim, com uma temperatura de quase 30ºC.

A chanceler tentou atenuar os tremores estentendo os braços. O episódio aconteceu ao longo da execução dos hinos da Alemanha e da Ucrania.

Mais de uma hora depois, a chanceler disse, com um sorriso, que já estava bem.

"Bebi pelo menos três copos d'água, do que claramente estava precisando, e no momento me sinto muito bem", afirmou.

O presidente ucraniano garantiu: "Ela estava ao meu lado, totalmente segura", durante a cerimônia.

Angela Merkel completa 65 anos em julho. Ela pretende deixar a política após o fim de seu mandato.

Veja o vídeo: