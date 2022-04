Ângela Ro Ro faz apresentaçãp única no TCA

A cantora Ângela Ro Ro está de volta a Salvador com o show comemorativo Angela Ro Ro: 40 Anos de Amor à Música, que acontece nesta quarta (20), 21h, na sala principal do Teatro Castro Alves. A apresentação acontece no dia 20 de abril (quarta-feira), a partir das 21h. No palco, ela revisita grandes os sucessos de sua carreira como Tola Foi Você, Fogueira (regravada por Ana Carolina), Amor, Meu Grande Amor (regravada pelo Barão Vermelho), Só nos Resta Viver, Compasso e Simples Carinho. Além destas, Ro Ro traz sua interpretação para outras canções já incorporadas ao seu repertório como Ne Me Quitte Pas, de Jacques Brel, gravada por Maysa, com a qual Ro Ro chegou a ser comparada no início de sua carreira.

Nascida no Rio de Janeiro, Angela Maria Diniz Gonçalves, ou simplesmente Angela Ro Ro, já foi gravada por diversos artistas, entre eles, Maria Bethânia, Marina Lima, Emílio Santiago e Ney Matogrosso. O primeiro disco, lançado em 1979, com composições autorais, tornou-se um clássico da música brasileira, ao reunir canções como Gota de Sangue, Não Há Cabeça, Agito e Uso e o sucesso Amor, Meu Grande Amor.

Ao longo de seus 40 anos de carreira, Angela Ro Ro gravou mais de 100 músicas de sua autoria. No último disco intitulado Selvagem, lançado em 2017, a artista passeia entre o samba e o xaxado e, mais uma vez, surpreende o público com seu talento e irreverência.

SERVIÇO - Angela Ro Ro: 40 Anos de Amor à Música | quarta (20), às 21h,Teatro Castro Alves | Ingressos: R$ 150/ R$ 75 (filas A a J), R$ 130/ R$ 65 (K a P), R$ 100/ R$ 50 (Q a Z) e R$ 70/ R$ 35 (Z1 a Z11), à venda bilheteria do TCA e Sympla