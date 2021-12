A apresentadora comandou o painel da HBO Max ao lado de Andreza Delgado, e chamou a atenção dos fãs com suas fantasias de Arlequina e Daenerys Targaryen, personagens do universo DC Comics e Game of Thrones, respectivamente. O evento aconteceu neste fim de semana. Angélica vai apresentar o programa Jornada Astral, a partir do dia 21/12.

Veja as fotos:

Assista ao tailer de Jornada Astral: