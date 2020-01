Animação dublada por Lázaro Ramos satiriza franquias de espionagem

Chegou aos cinemas o filme Um Espião Animal, com dublagem de Lázaro Ramos e Taís Araújo. A animação satiriza franquias de espionagem ao apresentar Lance Sterling (Will Smith/Lázaro Ramos), o maior espião do mundo, que se torna fugitivo após Marcy (Rashida Jones/Taís Araújo) decretar sua prisão. Ele foi acusado de roubar um drone assassino.

Desesperado, Lance decide unir forças com o jovem inventor Walter (Tom Holland), mas ingere, por acidente, uma fórmula secreta, transformando-se num pombo.

A partir daí, o filme se desenrola mostrando a relação do personagem de Lázaro Ramos com Walter, ambos buscando consertar a confusão criada e lutar contra os vilões Killian e Kimura.

Produzido pela Blue Sky (A Era do Gelo, Rio e O Touro Ferdinando), o filme tem direção assinada por Nick Bruno e Troy Quane e roteiro de Brad Copeland e Lloyd Taylor.

Confira o trailer do filme:

Confira o trailer do filme:

