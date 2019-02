Animação Megalo Box será exibida em maratona no cinema

A Rede Cinépolis preparou uma maratona especial para os fãs da cultuada animação japonesa Megalo Box. Hoje, às 19h30, será exibida, no Cinépolis Bela Vista, a primeira parte do anime, com os episódios 1 a 6. Amanhã, na mesma hora, os fãs vão acompanhar os capítulos 7 a 13.

A animação se passa num futuro distópico, onde um jovem sobrevive como lutador em ringues clandestinos do Megalo Box, um esporte em que os competidores utilizam um exoesqueleto que torna as disputas mortais. A produção é do estúdio TMS, responsável por clássicos como Akira e a série Detetive Conan.

A mesma empresa também produziu Luppin III, que marcou a estreia de Hayao Miyazaki (A Viagem de Chihiro/2003) na direção.

Serviço:

O que: Maratona Megalo Box

Onde: Cinépolis Bela Vista (Shopping Bela Vista).

Quando: Parte 1 - Nesta segunda (18) e Parte 2- terça (19), às 19h30.

Ingresso: R$ 30 | R$ 15 (somente para um dia) ou R$ 50 | R$ 25 (combo para os dois dias)