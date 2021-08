Animação musical João do Pé de Feijão relê clássico infantil

O Coletivo4 estreia nesta quinta (19), às 14h, o musical João do Pé de Feijão, uma releitura do clássico infantil de Joseph Jacobs, em temporada online, através do Youtube do grupo. O espetáculo, primeiro musical criado pelo grupo, em 2015, retorna em novo formato: um musical híbrido que mescla teatro e animação motion (2D). A montagem, que tem direção musical de Alex Mesquita e fica em cartaz até dia 27 de agosto, traz reflexões sobre os sonhos e as dificuldades encontradas para alcançá-los, além de contar com um prólogo onde todos os artistas relembram o processo inicial da peça animada.

Com narração a atriz mirim Linda Paquelet, de 9 anos, a trama conta a história do destemido João, que, a pedido da mãe, vai ao mercado para vender a única e velha vaca que possuem, para colocar comida na mesa e encontra feijões mágicos. A partir daí, ele parte em busca de um mundo desconhecido, sem medo de enfrentar os percalços que aparecem no caminho.

Na dramaturgia, novos personagens aparecem na trama, o pé de feijão ganha voz e até mesmo o dissimulado gigante ganha uma nova atualização que traz à tona debates sociais importantes, principalmente em um momento tão sensível mundialmente. No espetáculo, as crianças têm a oportunidade de rever e ressignificar a história do João e o Pé de Feijão e fantasiar sobre pessoas muito parecidas com elas e com suas mães, pais e/ou responsáveis.

Com direção geral de Fernanda Paquelet, direção musical e trilha sonora original de Alex Mesquita

e ilustração, animação e montagem final por Don Guto, João do Pé de Feijão traz em sua musicalidade a característica do personagem principal sobre o mundo, com referência pinçadas da MPB, blues, pop, tecno, samba, samba reggae e rock.

O espetáculo tem no elenco Jarbas Oliver, Diogo Lopes Filho, Alexandre Moreira, Carlos Eduardo

Santos, Fernanda Paquelet , Marília Castro, Igor Epifânio, Roberto Montenegro e Luiz Pepeu.