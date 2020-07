Animação que imagina a morte de Bob Esponja emociona fãs

Uma tirinha que relata a morte do personagem Bob Esponja viralizou na terça-feira (28) na internet e deixou muitos fãs do desenho abalados.

Reunida em uma animação, a tirinha é um trabalho não-oficial do ilustrador mexicano Cheko Aguillar, que publicou a história no Twitter. A história conta como seria o futuro da Fenda do Bikini sem o personagem. Quem narra é Lula Molusco, que cita a venda do restaurante em que Bob Esponja trabalha, Siri Cascudo, e a saudade do amigo.

A animação deu a volta no mundo e atingiu fãs de Bob - rendeu tanto que o próprio perfil oficial da Nickelodeon no Brasil publicou. "Não consigo imaginar um mundo sem meu patrão Bob Esponja... Tô emocionada, amo vocês?!", dizia a legenda.

Assista:

Não consigo imaginar um mundo sem meu patrão Bob Esponja... Tô emocionada, amo vcs!? ???? pic.twitter.com/O7OLHphMYQ — Nickelodeon (@NickelodeonBR) July 28, 2020

Em meio a emoção, teve quem questionasse Aguillar: já não basta de coisas ruins em 2020? "Não chega de notícia ruim, não, mundo? Pandemia, quarentena, e agora o Bob Esponja?", escreveu um internauta. "O 'novo normal' sem o Bob Esponja não é normal, não é?", comentou outro. "Chorando com essa história da morte de Bob Esponja...", escreveu um terceiro. O assunto foi parar nos temas mais comentados do dia no Twitter.