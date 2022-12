Animais estão desamparados após protetor sofrer AVC

Após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), o protetor de animais Valber da Silva Pinto, 63 anos, vive a angústia de estar internado no Hospital Municipal de Salvador (HMS) e de, ao mesmo tempo, ver os 65 cães e gatos de rua que cuida, em situação de desamparo. Pois, há duas semana, ele não pode vê-los, por estar realizando exames complementares e ainda não ter previsão de alta hospitalar.

Sem condições financeiras para alimentar todos os animais e sustentar a si mesmo, a sorte de seu Valber - como é conhecido entre os vizinhos -, tem sido a ajuda de três ativistas da causa e de amigos que moram próximo a residência dele, na Rua do Futuro, no bairro de Valéria, em Salvador. A moradia simples e alugada com dinheiro do Auxílio Brasil, tem problemas severos: rachaduras, infiltrações, fiação exposta e pedaços de reboco caindo do teto. É nela que também vivem os 20 cães e 45 gatos amparados por ele

Os animais disputam espaço nos poucos metros quadrados de área construída e na pequena quantidade de móveis disponíveis na moradia. Todos em péssimas condições. Não há sequer uma cama para que seu Valber possa dormir quando sair do hospital. A ativista de causas animais e ex-vizinha de seu Valber, Safira Cruz, 25 anos, conheceu o protetor em 2017. Naquela época, ela soube, através de comentários pelo bairro, que ali havia um senhor humilde, que resgatava cães e gatos, e decidiu conhecê-lo.

Desde então, ela o ajuda fazendo rifas e pedindo doações de alimentos, cobertores e medicamentos a pessoas conhecidas. De acordo com ela, seu Valber, por inúmeras vezes, deixou de comer para alimentar os animais. “Ele sempre morou sozinho nesta residência e sempre pôs os animais em primeiro lugar. Já houve vezes de ele omitir que não havia almoçado ou tomado café para priorizar a ajuda para os cães. Deixando de cuidar até da própria saúde para prestar o trabalho árduo de acolher e cuidar dos bichinhos”, conta a ex-vizinha.

Vinte cães vivem no abrigo criado por seu Valber

Desde que seu Valber foi internado, no sábado (2), Safira tem se deslocado para o bairro de Valéria para alimentar os animais. Além disso, ela abriu uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para custear o tratamento dele [veja como ajudar abaixo] e criou uma conta no Instagram (@sospets97), para contar a história do abrigo improvisado por ele. Ao lado dela, também estão as ativistas de causas animais, Maíra Tierno, criadora do perfil Adotar Salvador, e Laismy Morbeck. Assim como elas, os vizinhos do protetor também têm prestado toda ajuda que podem.

Dois rapazes conhecidos como João e Edi, por exemplo, têm se revezado, diariamente, na casa de seu Valber, para vigiar os bichinhos. Quando ele passou mal, foram os vizinhos que o socorreram para o hospital. O tutor, por sua vez, mesmo estando internado sem previsão de alta e passando por dificuldades financeiras, não pede nada para si mesmo. “Minha meta é sair daqui e voltar para minha vida lá [com os animais]. Mas o que eu queria mesmo era construir um canilzinho no quintal para organizá-los em um cantinho melhor”, almeja seu Valber.

No entanto, além da ajuda para os animais, seu Valber também precisa de uma cama, móveis novos, produtos de limpeza e higiene, medicamentos para sua recuperação e materiais de construção para reformar a casa em que mora. Mesmo sendo alugada, ele afirma ter autorização dos proprietários para melhorar o imóvel, mas, para isso, falta dinheiro. Na tentativa de ajudá-lo, Maíra Tierno, disponibilizou a própria chave pix [confira abaixo].

“Eu já faço essa arrecadação para os protetores e, desde 2019, quando nos conhecemos, seu Valber também recebe essa ajuda. Com o valor compramos ração e medicamentos. Mas agora que ele está internado, eu faço a divisão entre as duas protetoras que estão indo lá [Laismy e Safira], para que elas façam essa compra. A outra parte vai direto para conta dele”, detalha a protetora.

Devido a falta de ajuda do poder público, diante do número de abandonos de animais registrados pela Associação Brasileira Protetora dos Animais na Bahia (Abpa-Ba) - quatro a seis animais por semana -, a presidente da Abpa-Ba, Cristina Della Cella, ressalta a importância do trabalho dos protetores e das pessoas que se voluntariam a ajudá-los. “Todos nós estamos pedindo socorro, mas os abandonos e maus tratos [contra os animais] continuam”, lamenta a gestora.

Resgate

Já se passaram 11 anos desde que seu Valber começou a resgatar animais. A atitude foi impulsionada pela visita inesperada de uma gatinha, quando ele vivia em uma pensão no bairro da Soledade. Após chegar na residência assustada, magra e com alguns ferimentos, recebeu todos os cuidados e foi adotada pelo protetor estreante.

A partir daí, ele chegou a ter 84 gatos, antes de se mudar para outro local. Após apresentar danos na estrutura do casarão, a pensão foi fechada e seu Valber se mudou para um local invadido por pessoas em situação de rua, no mesmo bairro. A escolha foi feita para conseguir levar os animais com ele, pois nenhuma casa que tentava alugar aceitava seus companheiros.

Além dos que moravam com ele, ainda havia os que alimentava na rua. “Tinha uma cachorra que comia e sempre saia com um pouco. Um dia eu resolvi segui-la e descobri que ela estava levando comida para dois filhotes. Então eu passei a cuidar deles também. Mesmo com tantos problemas, não há vontade de desistir, porque eles são muito judiados na rua”, conta seu Valber.

Problemas na ocupação do prédio invadido o levaram a ter que buscar outra moradia. Desta vez, o proprietário de uma residência na Rua do Futuro, no bairro de Valéria, o aceitou junto com seus companheiros. E, desde então, é onde ele vive com os animais.

Ajude Valber

Pix: mairatierno@hotmail.com

Entrega de doações e voluntariado: @adotarsalvador ou @sospets97

Vakinha online: Reforma do abrigo do sr. Valber - Vakinha

