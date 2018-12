Anipólitan completa 15 anos com programação diversificada

Aqueles que se interessam por mangás, animes, seriados, filmes, cosplayers, jogos eletrônicos e tudo que envolva a cultura oriental terão destino certo neste final de semana: A 15ª edição do Anipólitan. Em seu aniversário de 15 anos, o maior festival de cultura pop oriental do Nordeste reunirá mais de 40 atividades simultâneas no campus Paralela do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge). Os ingressos variam entre R$20 e R$40 e podem ser adquiridos no site do evento.

Para a programação deste ano estão previstas atividades como concurso cosplay, interações com realidade virtual, palco de Just Dance, shows de bandas locais com música pop oriental. Este ano o evento também separou uma área temática destinada ao k-pop para realização de algumas performances. Outro destaque é o Pump it Up, considerado pai dos simuladores de dança que foi sucesso nos anos 90 e 2000.

O auditório Expogeek é mais uma novidade desta edição que promete dar espaço para os fãs de cultura nerd e geek além de trazer este universo para a grade do festival através de atrações como bate-papos e apresentações interativas. O palco principal trará como atrações os dubladores André Marcondes (Steven Universo, do Cartoon Network) e Francisco Júnior (Aquaman; Falcão; Capitão América, entre outros). A programação completa do evento pode ser conferida aqui.

De acordo o criador do evento, Ricardo Silva, a realização do Anipólitan mostra como a cultura oriental está cada vez mais inserida no cotidiano do baiano e do brasileiro.A Bahia foi o Estado que mais deu incentivos e apoio na imigração. Desde a década de 50, os mangás estavam circulando pelas terras baianas como forma dos japoneses manterem suas tradições próximas aos jovens orientais”, pontua e completa: “A explosão dos animes e seriados japoneses nos programas televisivos dos anos 90 contribuíram para o crescimento dos mangás nas bancas de revistas e a consolidação da cultura pop oriental na vida do jovem brasileiro”, analisa o empresário.



Serviço

O que: ANIPÓLITAN 2018

Quando: 15 e 16 de dezembro, das 11h às 20h

Onde: Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge): Av. Luís Viana, 6775 – Paralela, Salvador – BA.

Ingressos: R$20 e R$40