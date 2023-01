Anistia Internacional detona discurso de Cristiano no Al Nassr

A ida de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr, um dos principais clubes da Arábia Saudita, foi rechaçada pela Anistia Internacional, principal ONG dedicada à defesa dos direitos humanos no mundo. A entidade criticou o discurso de CR7 em sua apresentação no clube, quando ele disse que queria "participar no sucesso do país e sua cultura".

"Em vez de oferecer elogios acríticos à Arábia Saudita, Ronaldo deveria usar sua plataforma pública considerável para chamar atenção aos problemas de direitos humanos no país", disse Dana Ahmed, pesquisadora do Oriente Médio da Anistia.

A ONG também alertou que a contratação do craque possa ser um exemplo de "sportswashing", termo usado para se referir ao uso do esporte por parte de governos autoritários para esconder problemas internos - incluindo aqueles relativos aos direitos humanos. Assim, pediu que o craque português use sua voz para se pronunciar sobre o desrespeito aos direitos humanos no país.

"A contratação de Ronaldo pelo Al-Nassr se encaixa em um padrão mais amplo de sportswashing na Arábia Saudita. É muito provável que as autoridades sauditas promovam a presença dele no país a fim de distrair para o histórico terrível de direitos humanos do país", afirmou Dana.

No comunicado publicado pela Anistia, a pesquisadora ainda detalhou graves acusações contra o país. Em sua chegada, Cristiano Ronaldo negou que tenha ido ao clube pelo dinheiro oferecido. Segundo a mídia europeia, o contrato do jogador chega aos 200 milhões de euros (1,1 bilhão) anuais.

"A Arábia Saudita executa regularmente pessoas por crimes incluindo assassinato, estupro e tráfico de drogas. Num único dia no ano passado, 81 pessoas foram mortas, muitas condenadas em julgamentos grosseiramente injustos. As autoridades também continuam em sua repressão à liberdade de expressão e associação, com penas de prisões pesadas a defensores de direitos humanos, dos direitos das mulheres e outros ativistas políticos".