Anitta agradece homenagem feita por Ivete Sangalo durante Farofa da Gkay

A cantora Anitta está internada em São Paulo após diversos problemas de saúde vir à tona. Ela precisou cancelar a participação na Farofa da Gkay, sendo substituída por Gloria Groove.

No hospital, Anitta recebeu uma homenagem e recado da cantora Ivete Sangalo, que subiu no palco do evento que ocorreu em um hotel cinco estrelas de Fortaleza. A baiana desejou saúde e espera que no próximo ano, a artista internacional esteja na Farofa.

“Antes da gente começar o show, eu queria mandar um beijo muito carinhoso à Anitta, que não pôde fazer o show hoje porque está hospitalizada. Mas eu tenho certeza que os anjos estão lá cuidando dela, que é merecedora do sucesso dela e da alegria. E tenho certeza que, na primeira oportunidade, ela vai estar aqui com vocês, né?!”, disse.

No Instagram, Anitta agradeceu pela mensagem de carinho da amiga de profissão e declarou ser fã de Ivete Sangalo: “Obrigada, de verdade e coração. Sou fã, beijos com muito carinho e admiração para você que é inspiração hoje e sempre”