Anitta anuncia saída da Warner Music após polêmica na web

Veio aí a tão esperada saída de Anitta da Warner Music. No início da tarde desta terça-feira (4), a poderosa compartilhou nos stories e no feed do Instagram o fim do contrato com a empresa musical.

Ela, que já tinha comentado seu descontentamento com a Warner, agora estará livre para seguir com sua carreira sem gravadora.

"Depois de 11 anos de uma parceria de sucesso, nós concordamos em cada um seguir seu caminho. Anitta gostaria de agradecer ao time da Warner Music por todo o seu suporte. E o time da Warner deseja a Anitta todo o melhor no futuro", diz o comunicado.

No começo de março, Anitta perdeu o medo e detonou a gravadora após as várias tentativas de rescindir o contrato de anos. Ela publicou um print de um e-mail que teria enviado ao CEO da gravadora falando que não consegue trabalhar da mesma forma que a empresa.

"É assim que a Warner Music funciona, temos que ficar pedindo as coisas que vocês deveriam fazer naturalmente. Não sei trabalhar desse jeito. Como eu vejo que isso nunca vai mudar, vou contratar um funcionário novo cuja função vai ser 'pedir que a Warner faça seu trabalho todos os dias", escreveu na época.