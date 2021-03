Anitta aparece com adesivos nos mamilos e posa com cavalo para revista

A cantora Anitta compartilhou hoje no Instagram que é um dos destaques da edição de março da revista Elle Brasil. Na capa, a cantora aparece com adesivos pretos cobrindo os mamilos. Ela ainda usa um vestido da mesma cor com uma fenda para mostrar a perna.

Anitta ainda aparece segurando a crina de um grande cavalo, que "divide" cena com a popstar. A sessão de fotos, assinadas por Bob Wolfenson, foi feita em uma sala com cortinas e paredes vermelhas, que dão um tom sóbrio ao local.

Ela recebeu milhares de elogios de amigas famosas e de seguidores no post. "P****, mãezinha", elogiou Pabllo Vittar. Um fã escreveu: "Ela faz o bom dia animal dela né?".

(foto/Bob Wolfenson)