Anitta aparece com visual diferente em novo clipe de Explosion

A cantora Anitta surpreendeu os fãs com o visual apresentado no clipe da música Explosion, feita em parceria com o grupo americano Black Eyed Peas. No vídeo, o cenário de fundo mostra as favelas do Rio de Janeiro, que se mistura com as coreografias e um figurino bastante colorido.

Em determinado momento do clipe, a artista aparece com o cabelo curto e cor de rosa. Além do visual diferente, a cantora aparece nas filmagens com outras duas roupas.

A junção da brasileira com a banda internacional já era esperada há cinco meses e a primeira apresentação ao vivo deve acontecer no Rock in Rio, no Palco Mundo, no próximo sábado (5), quando as duas atrações sobem no espaço principal do festival.

Confira o clipe de Explosion: