Anitta assume namoro com bilionário: "Não confiro conta bancária"

A cantora Anitta confirmou seu relacionamento com o americano Michael Chetrit, mas evitou as especulações sobre o possível status de bilionário do empresário, que é herdeiro de um patrimônio de R$ 6 bilhões.

"Eu não fico conferindo a conta bancária das pessoas que eu namoro. Eu confiro a minha conta bancária. Se a minha estiver grande, está ótimo! Não estou nem aí se a do bofe é grande ou é pequena. O nome dele é Michael e é isso, agora se a conta bancária está bombando, se está grande, se está pequena, se tem grana ou se não tem, eu não sei e não quero saber" , disse Anitta nesta quinta (13), durante a entrevista à rádio FM O Dia.

Michael vem de uma família tradicional no ramo imobiliário da cidade de Nova York. Seu pai é um dos fundadores, junto com seus três irmãos, do grupo privado Chetrit.

Ainda durante a entrevista, Anitta revelou que está experimentando uma fase mais "relax", menos presente nas redes sociais e cercada por um círculo menor de pessoas.