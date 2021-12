Anitta beija 'boy' de Larissa Manoela em boate no Rio

Anitta segue aproveitando sua fase solteira e beijando muito. O último escolhido da cantora foi o carioca Thiago Clevelario, de 24 anos, atual affair de Larissa Manoela. Eles teriam trocado beijos na boate Vitrinni Lounge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na madrugada da última sexta.

Teriam se conhecido ali, no camarote onde Anitta estava com Pocah, Juliette e Rebecca. O rapaz chegou até posar com um dos amigos que estavam com a cantora em um registro publicado no Instagram.

Larissa está nos Estados Unidos, onde passou o Natal.

Thiago tem 24 anos, é estudante de Administração e, em seu perfil no Instagram, descreve-se como empreendedor, além de ter entre seus seguidores a ginasta Rebeca Andrade.

Ele também é atleta de futsal. Mas não é o único esportista da família. Seu irmão é o jogador de futebol Bruno Gomes, meio-campista central do Vasco da Gama, de 20 anos.