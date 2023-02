Anitta chama Bruno Reis de 'delícia', e ele marca a esposa

Bruno Reis passou por um momento inusitado durante o desfile do Bloco da Anitta, na noite de sexta-feira (17), no circuito Dodô (Barra-Ondina). Do alto do trio elétrico, a cantora chamou o prefeito de Salvador de "delícia". A cena foi compartilhada pelo próprio gestor, em suas redes sociais.

"Olha o prefeito da cidade, gente, que chique. Olha o bofe gato que está atrás dele ali. Que delícia, o prefeito e o amigo", disse Anitta.

Na legenda, Bruno Reis fez uma brincadeira e 'convocou' a esposa, Rebeca Cardoso - deixando claro que é comprometido. "Corre aqui”, escreveu no Instagram, marcando o perfil da enfermeira.