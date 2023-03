Anitta chama 'O Maestro' para tocar na festa de aniversário; confira detalhes

A cantora Anitta, de 29 anos, vai fazer a tão famosa festa de aniversário. Prestes a completar 30 anos, a famosa internacional já está decidindo que vai ser convidado para o evento e quem foi retirado da tão esperada lista.

Neste domingo (19), um vídeo circulou nas redes sociais mostrando Anitta falando sobre o evento, que vai acontecer ainda esta semana. Ela revelou que, durante o Carnaval de Salvador, ela dançou ao som da banda O Maestro e ficou apaixonada pelo grupo. Com isso, a banda baiana va tocar no aniversário da artista. Além deles, Xanddy Harmonia também vai se apresentar.

"Eu fui na rua lá de Salvador disfarçada, tava tendo uma 'Batekoo' com uma banda maravilhosa chamada O Maestro. Eu gostei tanto que pedi para acharem a banda que estava tocando. Eu pedi para ligar para o bloquinho que eu fui, perguntar quem era a banda naquele vídeo que eu estava dançando. Eles vão tocar 5h30 da manhã".

Além disso, a cantora internacional contou que cortou vários "ranços", ou seja, pessoas que ela não gosta mais e que não devem ser convidadas em hipótese alguma.

Entretanto, com a carreira fora do país e mais madura, Anitta decidiu colocar várias pessoas "bacanas" na lista e que não vai deixar ninguém tirar foto com ela, já que é um evento para a cantora curtir o momento.

Anitta da detalhes da sua festa de aniversário que vai acontecer dentro de alguns dias aqui no Brasil pic.twitter.com/nnERB49iDA — Rafa Godoi ???? (@rafsgodoi) March 19, 2023