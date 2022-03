Anitta chega ao Top 5 da Billboard com 'Envolver'

Envolver, de Anitta, continua crescendo e chamando a atenção nos rankings mundiais. Dessa vez, a música entrou para o Top 5 das duas paradas globais da Billboard.



É a primeira vez que uma artista brasileira chega ao Top 5 na Billboard. No ranking Global 200, a música alcançou o quinto lugar e o segundo no Billboard Global que exclui os Estados Unidos.



Na semana anterior, o hit ocupava o 19º lugar no ranking Global que inclui os Estados Unidos e o 12º no que exclui. Envolver teve um crescimento de 54% em streams.



Segundo a Billboard a musica foi reproduzida 48,7 milhões de vezes em todo o mundo. Fora dos Estados Unidos, a música teve 44,2 milhões de streams.