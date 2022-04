Anitta 'cobiça' Murilo Benício: "É solteiro, gente?"

Mais direta que Anitta, 29, impossível. Sem perder tempo, ao se deparar com fotos de Murilo Benício, 50, ela deixou claro que gostaria de saber sobre o estado civil do ator que atualmente está no ar com Pantanal .

"Ai, gente... é solteiro? Porque não quero ficar cobiçando bofe alheio", escreveu a artista em uma publicação de um perfil de entretenimento no Instagram, em que Benício aparece em um vídeo mostrando várias cenas de novelas que ele participou.

O comentário divertiu os internautas e já tem mais de 10 mil curtidas, porém o ator não respondeu. Recentemente, surgiram rumores de que Benício estaria namorando a jornalista Cecilia Malan, correspondente da TV Globo em Londres.

Antes, ele namorou Manuela Dias, autora da novela Amor de Mãe, da qual ele fazia parte do elenco. Benício já teve relacionamentos com nomes como Débora Falabella, Guilhermina Guinle, Giovanna Antonelli (com quem teve Pietro, 16), Carolina Ferraz e Alessandra Negrini (com quem teve Antônio, 25).

Já Anitta, vive um affair com um jogador de futebol americano. O escolhido faz parte do time Cincinnati Bengals. Nas redes sociais, internautas apontam que o jogador é Tyler Boyd, 27. Os dois se seguem no Instagram e já trocaram curtidas.