Anitta comemora 1ª vez em lista de mais tocadas nos EUA: 'vou ficar bêbada agora'

Beber para comemorar: eis o anúncio de Anitta feito na tarde desta segunda-feira (28), logo após saber que entrou, pela primeira vez na carreira, na lista da Billboard Hot 100, ranking das músicas mais tocadas nos Estados Unidos.

Junto com Cardi B e Myke Towers, parceiros em 'Me Gusta', eles aparecem na 90ª posição.

"Meu c*... vou ficar bêbada AGORA MESMO", brincou ela, antes de lembrar que tem compromissos de trabalho marcados. "Oh, não... espere... porra... eu tenho algumas coisas de trabalho para resolver. (...) Tanto faz... bêbada ou não... estamos no HOT100", tuitou, em inglês, logo após receber a boa notícia.

A faixa foi lançada no último dia 19, junto com um clipe gravado no Centro Histórico de Salvador. Com versos que misturam inglês e espanhol, a canção rapidamente caiu no gosto do público e chegou a ser apresentada, na semana passada, no programa de Jimmy Fallon, na rede NBC.

Teve também uma versão especial para a premiação do MTV Miaw, gravada no Forte São Marcelo, na Cidade Baixa.

Com a chegada ao top 100 da Billboard, Anitta se torna a sétima artista do país a entrar na principal parada americana. Antes dela, já tinham aparecido por lá Nego do Borel, Sérgio Mendes, Corona, Cansei de Ser Sexy (CSS), Michel Teló, além dos baianos João Gilberto e Claudia Leitte.