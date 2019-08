Anitta comenta em post de Bolsonaro: 'Queria entender o contraditório'

A cantora Anitta, 26 anos, resolveu questionar o presidente Jair Bolsonaro (PSL) na noite deste domingo (25) e foi até as redes sociais do presidente do Brasil. Ela comentou em uma publicação dele no Instagram, feita há 4 dias, em que ele destaca que suspendeu edital com séries LGBT para TVs públicas. Nos comentários (veja abaixo), a artista o questiona sobre a forma comemorativa que ele fez o anúncio - em meio a toda questão da Amazônia - e disse ter pesquisado a respeito, questionado eleitores dele, porém, ainda assim, diz ter dúvidas se a decisão foi mesmo uma medida positiva.

A cantora começa perguntando se todos os posts do presidente são feitos por ele, e explica: "Perguntei a eleitores do senhor que não são heterossexuais. Alguns me disseram que o senhor explica tudo em uma live semanal e que as razoes eram por conta de verba pública, outros pelo conteúdo ser zero relevante ou de baixo nível, outros me disseram que foi para todo tipo de conteúdo de baixo nível, não só LGBT, outros não souberam como opinar. Mas então fiquei confusa. Se a questão é verba ou conteúdos de baixo nível, porque o post do senhor se dirige diretamente à comunidade LGBT e não à todo o conteúdo envolvido como me falaram?"

Ela escreveu que Bolsonaro foi chamado de homofóbico durante toda sua campanha política: "O acusaram de homofobia e o senhor respondeu não ser homofóbico, mas mencionar apenas a comunidade LGBT em seu post, sem legendas ou explicações, não passa a ideia aos seus seguidores de que conteúdo LGBT deve ser banido? Estimula seus seguidores a pensarem que conteúdo familiar não pode ter menção LGBT assim como vi em alguns comentários aqui. Se a decisão tem outros fatores, porque postar apenas a questão LGBT?"

Anitta conclui seu pensamento e sua dúvida falando sobre a Amazônia: "Me estranhou este post aparentemente celebre em meio à questão amazônica, mas acredito que os diferentes departamentos sigam trabalhando em suas àreas para que as coisas não parem. Enfim, estou buscando um lado bom para olhar. Neste caso não estou conseguindo."

Na longa postagem, Anitta diz questionar "com todo o respeito": "Escrevo isso com todo o respeito que se deve tratar um governante político. E como uma pessoa que realmente gostaria de entender sem agressividade coisas que me parecem contraditórias."

Veja as postagens de Anitta no Instagram de Jair Bolsonaro: