Anitta completa 29 anos e mostra fotos de infância

Nesta quarta-feira (30), Anitta completa seus 29 anos de vida e como comemoração no Instagram, ela abriu o coração e álbum de fotos antigas de sua infância compartilhando com seus seguidores. A cantora escreveu a cantora na legenda de suas fotos:

"30 de março: Dia Internacional de Mim Mesma. Versões de mim”, arrancando muitos comentários de internautas e de seus amigos.

"Mesma carinha... Coisa mais fofa! Muita admiração por você!", disse Thais Fersoza. "Essa menina tem muito orgulho da mulher que você se tornou", pontuou Eri Johnson. “Maravilhosaaaa”, “mesma carinhaa”, “coisa mais liiiiinda” foram comentários seguidos de seus fãs.

O que não faltam é motivos para comemorar, na semana passada a cantora alcançou o Top 1 Global com a música Envolver na maior plataforma de música, o Spotify, se tornando a primeira latina da história a chegar nesse lugar e também subiu ao palco do Lollapalooza ao lado da diva Miley Cyrus, juntas, as duas cantaram Boys don’t Cry, com direito à muito carinhos e tapas, levando a multidão que estava no show à loucura.

“Anitta é uma dessas pessoas que eu sei que, se eu ligar apenas apenas para conversar comigo no meu quarto, ruim da cabeça por causa de alguma m**** de garoto ou algo assim, ela vai estar lá”, confessou Miley após a saída de Anitta dos palcos.

E para comemorar tudo isso, Anitta planejou uma viagem de ultima hora com um amigo para Tailândia, esteve na praia Phranang Cave, conhecida como “o templo do pênis”, na província de Krabi e não economizou nos cliques para seus fãs. A poderosa também mostrou detalhes da cultura do lugar, onde tinha um altar com objetos em formato de pênis e vaginas, destinados aos casais que desejam ter filhos e, além disso, pedir proteção e segurança na viagem, segundo explicações.