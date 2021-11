Anitta conta como será homenagem a Marília Mendonça no Grammy Latino

Anitta foi ao Instagram na segunda-feira para explicar como será a homenagem a Marília Mendonça no Grammy Latino, que acontece nesta quinta-feira (18). A cantora vai se apresentar na premiação e tentou organizar um musical em tributo à Rainha da Sofrência, mas por conta da proximidade da cerimônia a ideia não foi para frente. A carioca disse, porém, que uma solenidade relembrará a história da sertaneja, que morreu vítima de um acidente de aéreo em Minas Gerais no dia 5 de novembro.

"Realmente, eu vou me apresentar no Grammy Latino. Quando aconteceu a fatalidade, eu conversei com os organizadores e perguntei se seria possível fazer um musical com as canções dela. Eles foram ver o que era possível, houve uma grande conversa", explicou Anitta.

A funkeira conta que chegou a fazer contato com Maiara e Maraisa, grandes amigas de Marília, para ver se elas poderiam ir à homenagem. As duas irmãs, porém, já tinham shows marcados para a data. Segundo Anitta, com a proximidade do Grammy, é difícil fazer algo fora da programação porque todos os horários já estão organizados.

"Eu tentei, mas como era tudo em cima da hora o que a gente conseguiu foi um espaço superbacana de mostrar a história dela. Mas não vai ter musical. Não sei se na parte brasileira do Grammy vai ter, mas na internacional, não. Vai ter uma homenagem solene sim, eu vou fazer parte", disse Anitta, que também se apresenta na abertura da premiação.