Anitta critica lives com superprodução: 'A ideia não é não chamar gente?'

A cantora Anitta usou suas redes sociais neste sábado (11) para criticar as lives superproduzidas de artistas brasileiros durante a quarentena. "Não tem essa, fazer uma live produzida, com uma boa luz, vai chamar gente. A ideia não é não chamar gente?", ponderou ela, ao comentar que está estudando a possibilidade de também fazer um show ao vivo para ser transmitido pela internet. Nomes como Jorge e Mateus, Bruno e Marrone, Gusttavo Lima e Marília Mendonça chegaram até a marcar recordes de público com suas apresentações nas últimas semanas.

Segundo Anitta, o fato de o show dela ser pop dificulta ainda mais a produção com pouca gente. "Estou calculando uma maneira de como fazer uma live, um show pop. Não e à toa que as pessoas que cantam músicas dançantes não estão fazendo live. Como você dança? É diferente esse babado. Estou vendo ainda uma maneira. Não quero fazer acústico. Se for fazer, é dançando, animado. Meu negócio é lá em cima", esclareceu.

Apesar de ter pretensões de fazer um show durante o isolamento, Anitta tem realizado lives de menor porte, nas quais conversa com amigos e fala sobre assuntos diversos. Na noite deste sábado, por exemplo, bateu papo com o influenciador digital Léo Picon,a quem mostrar sua coleção de vibradores. Enquanto ela mostrava também comentava a função de cada um. “Esses três são estimuladores para clitóris. Todos eles podem ser usados durante o ato sexual. Ele é diferente dos vibradores comuns”, disse..

Pela manhã, ela também havia prometido ensinar os fãs a prepararem drinks em outra live, com o auxílio de um bartender. "Vai ser mara. Se eu ficar bêbada, fiquei. Já falei para o assessor [de imprensa] para não se meter porque internet é terra de ninguém", brincou Anitta.