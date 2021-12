Anitta dá beijo triplo em casal gay em cima do trio no Carnatal

Anitta chamou atenção dos foliões que curtiam o Carnatal, micareta de Natal, na noite deste sábado. No Brasil, para lançamento da música No chão novinha, em parceira com o DJ Pedro Sampaio, a cantora chamou dois foliões do bloco que puxava e levou-os para cima do trio, onde protagonizou um beijo triplo.

Ela compartilhou em seus stories no Instagram o momento em que beijou o fã e seu marido.

Anitta aproveitou seu show no Carnatal de uma forma diferente e participou de um beijo triplo! pic.twitter.com/2NAI6uxHzY — Central Anitta (@centralanittabr) December 12, 2021

"Vi um fã gato no meio do público. Ele disse que era casado. O marido também era gato. Deu tudo certo", brincou a cantora ao publicar os vídeos do beijo triplo com o casal em cima do trio elétrico.

Os dois estavam celebrando 10 anos de casamento.