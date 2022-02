Anitta discute com ex-ministro Salles e o chama para debate no 'mano a mano'

A cantora Anitta e o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles protagonizaram uma discussão no Twitter na tarde da quarta-feira, 23. O motivo foi a ação de Caetano Veloso de levar artistas para uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para falar sobre pautas ambientais.



Salles usou a sua rede social para criticar a classe artística. "Melhor fariam ao meio ambiente, ao Brasil e aos brasileiros se levassem propostas de prosperidade econômica aos mais pobres, mas o que eles gostam mesmo é de Lei Rouanet", escreveu.



Em resposta, Anitta defendeu a iniciativa. Ela ainda aproveitou para criticar a atuação de Salles frente ao Ministério do Meio Ambiente. "Talvez neste dia [da ação] você esteja na frente de um juiz, se defendendo das acusações de crimes praticados contra o meio ambiente pra não ser preso."

Melhor fariam ao meio ambiente, ao Brasil e aos brasileiros se levassem propostas de prosperidade econômica aos mais pobres, mas o que eles gostam mesmo é de Lei Rouanet… https://t.co/1dtgg0imtP — Ricardo Salles (@rsallesmma) February 23, 2022

O ex-ministro, como resposta, resolveu fazer piada sobre uma tatuagem que Anitta tem em sua região íntima, mas a cantora retrucou: "Quem tem c* tem medo né, Salles? Eu tenho c* tatuado, mas não tenho medo."A discussão entre os dois se estendeu ao longo do dia. Salles chamou a cantora de "Burritta" e disse que só continuaria a conversa caso ela conseguisse soletrar a palavra paralelepípedo sem o uso de teleprompter.Foi então que Anitta o convidou para um debate e acusou o ex-ministro de machismo.Ele tentou marcar o debate para a próxima quinta-feira, 3 de março, mas a cantora disse que só debateria após as eleições.