Anitta disse que teve briga por política na família: "Discussões, ofensas, gritarias"

Muito ativa nas redes sociais durante o período eleitora, Anitta deu uma sumida nos últimos dias. No domingo (30), depois da confirmação de Lula como o n ovo presidente do Brasil, ela fez uma live no Instagram e aproveitou para dar mais detalhes de sua ausência. Na transmissão, ela revelou como está o clima com a sua família, que apoia, em grande parte, Jair Bolsonaro.

Em live com seus mais de 62 milhões de seguidores, Anitta explicou que o seu retorno foi apenas para esclarecer alguns pontos e que pretende se afastar da web novamente. Ela ainda reafirmou que não está com depressão e, inclusive, está em um momento positivo de sua vida. "É um momento que eu estou precisando ficar mais comigo mesma", explicou a artista, que, recentemente, terminou o namoro com o produtor Murda Beatz.

Porém, muitos aproveitaram a distância de Anitta para especular que ela teria mudado a sua intenção de voto, que era no candidato do PT, Lula. O próprio Eduardo Bolsonaro, filho do atual Presidente, falou sobre isso em seu perfil no Twitter.

"Usaram meu sumiço para fazer política. Eu vim dizer que não mudei meu voto [...] Acredito que o amor precisa vencer o ódio", afirmou.

A declaração de voto de Anitta em Luís Inácio não foi bem recebida na família da cantora carioca, que reúne muitos eleitores de Bolsonaro. A cantora, então, relembrou com tristeza algumas brigas que tiveram recentemente.

"Aconteceu um monte de coisa na minha vida e, naquele momento, eu quis muito abraçar a minha família. E eu lembrei do último momento em que estive com eles e só tinha briga política. Nossos momentos se limitaram a isso, a discussões, ofensas, gritarias. Aí eu pensei 'Nossa, é isso que a gente tá virando, é isso que o país está virando'. E isso é muito triste, gente", disse a cantora.

Ela ainda completou:

"Eu queria chegar em casa e amar as pessoas da minha família, independente de quem elas vão votar. Eu queria ter esse direito. Não quero ser obrigada, por todos, a brigar com familiar meu, a desprezar essas pessoas. E queria que essas pessoas me amassem com a minha decisão de voto".

Veja o vídeo de Anitta: