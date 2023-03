Anitta divulga regras para aniversário: 'Convidado não convida'

A cantora Anitta vai fazer a tão famosa festa de aniversário em sua mansão, no Rio de Janeiro. Desta vez, ela não vai querer exposição do evento nas redes sociais, conforme as regras que a famosa divulgou em seu Instagram.

Na noite desta terça-feira (21), a artista internacional publicou as regras principais do evento que vai agitar a web. Perto de completar 30 anos, ela comentou que, caso ninguém aceite as regras, basta não ir ao evento.

Entre os pedidos, o mais comentado foi não poder fazer vídeos e tirar fotos. Ao contrário dos outros anos, que os convidados podiam filmar tudo o que acontecia na mansão, desta vez, Anitta optou pela privacidade dela e dos convidados.

Outro tópico foi o do convidado que não convida. Nos últimos aniversários, Anitta barrou várias pessoas que foram ao evento levando outros acompanhantes que não estavam na lista. "Eu convidei você, não seus amigos. Se não souber andar sozinho, pode ficar em casa", escreveu a famosa.

Por fim, a artista pediu para que os convidados que não são famosos, não fiquem tietando os artistas. "Não ficar em chendo o saco das pessoas falando no ouvido sem parar", finalizou.

Vale lembrar que Anitta chamou a banda O Maestro, de Salvador, para tocar no aniversário.