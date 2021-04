Anitta diz que foi vacinada nos EUA e critica Bolsonaro: "tristeza de ver como está o Brasil"

A cantora Anitta disse, nesta quinta (29), durante coletiva de imprensa, que se vacinou contra covid-19 em Miami, nos Estados Unidos. A entrevista foi realizada para divulgação da música "Girl From Rio". Anitta está morando em Miami desde março deste ano para fazer o novo álbum.



A cantora disse que a sensação de estar vacinada é dúbia diante da situação atual do Brasil. Ela afirmou que a situação do Brasil em relação ao coronavírus ocorre por conta de escolhas erradas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. Ela também citou a troca de presidente nos Estados Unidos, afirmando que a situação melhorou após a saída de Donald Trump, que deu lugar a Joe Biden em janeiro.



"Eu estou vacinada, praticamente todo mundo que eu conheço está. É feliz e triste ao mesmo tempo. Pois quando você olha para o Brasil você vê que infelizmente nosso presidente fez escolhas muito ruins. (...) É louco porque aqui (nos EUA) também estava muito ruim. Mas depois que trocou de presidente tudo começou a andar muito rápido. É bom, mas é ruim ao mesmo tempo. Dá uma tristeza ver como está o Brasil", disse.



Anitta disse que fará uma festa de lançamento de "Girl From Rio" em um hotel em Miami. A vacinação está avançada na cidade e diversos eventos já estão liberados.



"Aqui, por exemplo, se você quer ir a um jogo de basquete, a algum lugar fechado, você só mostra que você já tomou as duas doses da vacina há mais de 15 dias e pronto", disse a cantora carioca.



Críticas à gestão Bolsonaro



Além das críticas feitas nesta quinta, Anitta já havia feito outras críticas públicas à gestão do presidente Bolsonaro. Na última semana, ela criticou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Os dois discutiram pelas redes sociais e o ministro chamou a cantora de 'Teletubbie'.