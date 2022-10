Anitta é confirmada como atração musical no desfile SavagexFenty Show, de Rihanna

Rihanna revelou detalhes da quarta edição do desfile 'SavagexFenty Show', da sua grife de lingerie. O evento, que acontece no dia 9 de novembro, contará com a participação de Anitta como uma das atrações musicais.

"A contagem regressiva começa agora", escreveu a cantora na legenda do vídeo. Nos comentários, Anitta agradeceu: "Simplesmente a melhor. Você é meu tudo!"

Os fãs brasileiros também não conseguiram conter a empolgação e comemoraram a novidade. "Anitta, mulher, eu te amo!", disparou um fã. "Meu Deus, essas duas juntas..." comentou outro.