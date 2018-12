Anitta e DJ Alok voltam ao Festival de Verão

Reggae, rock, rap, axé, pagose, eletrônica e sertanejo. Cabe tudo e um pouquinho mais no Festival de Verão, que chega à sua vigésima edição mantendo o espírito da mistura que construiu a sua história. E é por isso que ninguém que frequenta o evento baiano vai estranhar a presença da cantora Anitta, amanhã, na abertura, no dia em que o reggae e o pop rock estão marcando o ritmo na Arena Fonte Nova.

Anitta representa as mulheres na mistura. Com direito a muita música pop e o tradicional funk carioca, a moça desembarca em Salvador, diretamente de Nova York, para apresentar pela primeira vez no Brasil as três músicas recém-lançadas no EP Solo: Veneno, Goals e Não Perco Meu Tempo, que prometem ser um momento especial do show, com muitos bailarinos e performances inéditas da carioca.

O show também dará espaço à calmaria e ao romance de Fica Tudo Bem, parceria de Anitta com o cantor Silva, que subirá ao palco para fazer um dos momentos mais amorzinho do show.

Anitta será a segunda atração do dia, que ainda reserva os shows do rapper Rael, que fará a abertura. Logo após o agito de Anitta, o reggae marca presença forte até o fim da noite com Natiruts, Inner Circle e Alpha Blondy. O pop rock do Nação Zumbi e do Planet Hemp encerram o primeiro dia do evento.

O sábado também reserva um espaço para duas presenças baianas: as bandas Park Sonoro (afro pop) e Jimmy Six (rock) foram as vencedoras da promoção Sua Banda no Festival de Verão Salvador, promovida pela Itaipava, e irão se apresentar nos intervalos do palco principal. O primeiro grupo ganhou o primeiro lugar e garantiu um prêmio de R$ 13,35 mil, enquanto a segunda garantiu R$ 1,35 mil.

No domingo, o DJ Alok faz o ponto da diferença na programação. Ele representa a música eletrônica, sendo o único DJ a se apresentar no palco principal do FV18. Uma das atrações mais bem recebidas na edição anterior do evento, dessa vez ele pretende manter a boa reputação e tocar seus maiores sucessos como Hear me Now e Fuego. O DJ também reservará um espaço no setlist para tocar Próximo Amor, sua parceria com o cantor Luan Santana.

Mas domingo também é dia do axé de Ivete Sangalo e de muita sofrência com a mistura de forró eletrônico, sertanejo e arrocha de Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Xand Avião e Jorge e Mateus.

O cantor volta ao festival pela terceira vez repleto de músicas novas do seu disco mais novo disco, Ws Mais Uma Vez. No repertório, não poderá faltar seu novo single de trabalho, Cotovelo no Gelo, além dos já conhecidos sucessos Meu Coração Deu PT e Ar Condicionado.







Serviço

O quê: Festival de Verão (FV18)

Quando:

Sábado (8): Anitta, Alpha Blondy, Natiruts, Rael, Nação Zumbi, Inner Circle, Planet Hemp

Domingo (9): Alok, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Xand Avião, Ivete Sangalo, Jorge e Mateus

Horário: 14h (abertura dos portões)

Onde: Arena Fonte Nova (Ladeira da Fonte das Pedras, s/n, Nazaré)

Ingresso:

Sábado (8): R$ 130 | R$ 65 (Espaço Mix), R$ 165 (Espaço Vibe), R$ 310 (Lounge Fly masculino), R$ 290 (Lounge Fly feminino)

Domingo (9): R$ 180 | R$ 90 (Espaço Mix), R$ 200 (Espaço Vibe), R$ 420 (Lounge Fly masculino), R$ 390 (Lounge Fly feminino);

Passaporte: sábado + domingo R$ 278 | R$ 139 (Espaço Mix), R$ 328 (Espaço Vibe), R$ 657 (Lounge Fly masculino) e R$ 612 (Lounge Fly feminino).

Vendas: Loja oficial no Shopping da Bahia, lojas nos principais shoppings e site https://fv18.com.br.

Classificação: 14 anos (Espaço Mix e Espaço Vibe) e 18 anos (Lounge Fly)









*Sob supervisão da editora Ana Pereira