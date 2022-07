Anitta e MC Melody discutem no Twitter e fãs saem em defesa de suas divas

Após ficar no centro das atenções políticas com o anuncio do seu apoio ao ex-presidente Lula, Anitta voltou a figurar uma nova discussão. Questionada sobre Bolsonaro parabenizar seu pedido de não ser vinculada a outros candidatos do PT, a cantora chegou a citar uma estratégia da MC Melody: "fale bem ou fale mal, mas fale de mim".

"Não não meu amor... isso se chama falem bem ou falem mal mas falem de mim. Não vê a melody, vocês só falam mal dela, nada que ela faz é de fato serio e profissional... mas ela consegue um ótimo engajamento e se manter no mercado por criar tretas com meu namorado brigando sozinha", escreveu Anitta.

Criticada, Melody decidiu responder alfinetando Anitta. "Eu nunca falo mal dela e ela falou que o meu trabalho não era profissional. Quem é que está no Top 1 Brasil agora? Ela tava no Top 1 Global, mas cade a música dela? Saiu do mapa. Aquilo ali era muito dinheiro investido", comentou.

A discussão cresceu e rendeu uma série de vídeos postados no Instagram de Melody em que ela afirma não se envolver em política e defende seu trabalho musical. Anitta, por sua vez, fez uma insinuou que as músicas de melody são plagiadas. "Eu conheço os compositores da música que tu bateu top 1 mana. Acho que você não conhece eles não, porque a música é da Ariana Grande... mas fica tranquila que eu não mostrei pra eles se não", publicou.

A 'treta' cresceu e foi abraçada pelos fãs das duas divas pop. O público de Melody criticou Anitta por trazer Melody para a discussão "sem motivo" e destacaram o fato dela ter apenas 15 anos. Já os fãs de Anitta comentaram que ela já é consciente dos atos e sabe que suas músicas são 'copiadas de sucessos internacionais".

Uma série de publicações revelou à Nija Charles, uma das compositoras da música “Positions”, a existência de “Assalto Perigoso”, feita por Melody com a mesma melodia e ritmo da música cantada por Ariana Grande. "Espere aí", comentou Nija ao saber da que a música de Melody estava monetizada e sem dar os crédito aos autores originais.