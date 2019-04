Anitta e Paulo Gustavo vão apresentar o Prêmio Multishow 2019

O Canal Multishow escalou a cantora Anitta e o ator Paulo Gustavo para comandarem o Prêmio Multishow 2019. A dupla promete divertir os convidados e o público do evento, que acontece dia 29 de outubro, com transmissão ao vivo pelo canal.

Esta será a segunda vez que Anitta apresenta o programa. No ano passado, ela estreou no comando ao Tatá Werneck, protagonizado momentos marcantes da premiação. Em sua 26ª edição, o Prêmio Multishow consagra os maiores nomes da música nacional escolhidos por um júri especializado e pelo voto popular.

"Bora arrasar! Love you, Anitta, love you Multishow", escreveu Paulo falou em seu Instagram. Nos comentários, até Tatá Werneck decidiu dar sua opinião sobre a escolha do canal."Boa sorte, amigos! Meu parto tá marcado pro dia do prêmio senão tava lá feliz da vida com vocês", falou a humorista que está esperando sua primeira filha com Rafael Vitti.