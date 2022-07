Anitta entra para o Guinness por recorde com 'Envolver'

Anitta entrou para a coleção de recordes mundiais do Guinness Book, nesta terça-feira (12), após atingir o top 1 global do Spotify com a música “Envolver”, no dia 24 de março deste ano. A brasileira foi a “primeira artista latina solo a alcançar o primeiro lugar no Spotify”.

Embora outros artistas latinos já tenham chegado ao topo da playlist, isso sempre aconteceu em parcerias. "Envolver" acumulou 6,39 milhões de streams, superando “Heat Waves”, da banda Glass Animals, e ficou por dois dias no topo do ranking da maior plataforma de streaming musical do mundo.

“Colaborações de artistas latinos como Luis Fonsi e Daddy Yankee (“Despacito”), J Balvin (“Mi Gente”, feat. Willy William), Bad Bunny (“Dákiti”, feat. Jhay Cortez) e Camila Cabello (“Havana” e “Señorita”, feat. Young Thug e Shawn Mendes, respectivamente) já tinham conquistado faixas no topo das paradas no Top 200 Global do Spotify”, apontou o Guinness.

“Mas a “Girl from Rio” Anitta foi a primeira artista latina solo – e a primeira brasileira – a atingir o número 1”, completou.