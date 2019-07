Anitta fala sobre namoro com Pedro Scooby: 'Faz todas as manobras'

A cantora Anitta, 26 anos, foi recebida hoje no programa Caldeirão do Huck, da Globo/TV Bahia e deu o que falar. Assim que chegou ao programa, a cantora foi alvo de brincadeiras do apresentador Luciano Huck, que falou sobre o namoro dela com o surfista Pedro Scooby.

(Foto: Reprodução/TV Globo)

"Acho que Pedro Scooby nunca surfou uma onda tão grande na vida dele", comentou Huck sobre o novo namorado da artista, que é especialista em ondas grandes. "Que nada", disfarçou Anitta, entrando na brincadeira.

"Ele surfa todas as modalidades, faz as manobras, faz tudo, todas as posições, os lados, tá ótimo", comentou a cantora.

Huck concluiu elogiando a cantora: "Você está até com a pele boa".

Anitta e Pedro Scooby assumiram o namoro durante uma viagem para Bali, na Indonésia, em maio. Desde então, os dois não desgrudam. Anitta inclusive surgiu com um anel de brilhantes nessa madrugada, levantando suspeitas de um possível noivado.

Visitando o passado

Anitta também deu o que falar no programa porque participou do quadreo Visitando o Passado. Nele, o programa remontou a casa da avó da cantora, onde ela foi criada. Anitta rememorou itens da infância e detalhes de cada um dos cômodos da casa ao lado de sua mãe, Mirian; suas tias, Maria e Márcia; seu irmão,Renan, e seu primo, João.

Anitta é pega de surpresa ao participar de quadro do Caldeirão do Huck (Reprodução) Luciano Huck e Anitta com a mãe, o irmão, as tias e o primo da cantora (Divulgação/Globo)

Anitta é pega de surpresa ao participar de quadro do Caldeirão do Huck (Reprodução) Luciano Huck e Anitta com a mãe, o irmão, as tias e o primo da cantora (Divulgação/Globo)

Os membros da família também a ajudam relembrar e dividir com Huck algumas das várias histórias que viveram juntos em Honório Gurgel, no Rio de Janeiro. “Esse é um lugar que faz parte da minha história e já estava fugindo um pouco da minha memória porque eu era muito criança na época. Eu amei! É uma sensação incrível”, revelou a cantora.

O programa foi palco da primeira performance ao vivo da música Onda Diferente, hit de Anitta e Ludmilla. Juntas, as cantoras não economizaram na performance e agitaram a plateia.