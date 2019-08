Anitta firma contrato com empresário americano para gestão da carreira

Depois de gerenciar a própria carreira por conta própria durante cinco anos, Anitta decidiu contrar um empresário norte-americano para impulsionar ainda mais seus sonhos internacionais. Anitta decidiu levar os negócios sozinha depois da briga com sua antiga empresária Kamilla Fialho. As coisas deram tão certo que ela chegou a gravar com Madonna a canção Faz Gostoso, uma das faixas do álbum Madame X, 14º álbum de carreira da rainha do pop.

Agora, no entanto, ela vê que chegou a hora de passar o bastão. O anúncio foi feito pelo Instagram nesta quinta-feira (01). Ao lado de seu irmão, Renan Machado, Anitta revela que firmou contrato com o empresário Brandon Silverstein, americano que fundou a empresa S10 Entertainment, que mantém escritórios em Nova York e Los Angeles.

Entre outros artistas, Silverstein cuida da carreira de Normani, cantora ex-Fifth Harmony, e o cantor Jacob Banks. "Ser minha própria empresária e artista ao mesmo tempo foi a maior e melhor experiência da minha vida. Amadureci, cresci e aprendi muito. Foi uma missão que me trouxe muito orgulho e sentimento de capacidade, mas também muito cansaço", armou a cantora em sua mensagem.

Anitta afirma, ainda, que este é apenas o primeiro grande anúncio de todos que fará nos próximos três meses. A união com um novo empresário é o primeiro passo de outras decisões que a artista ainda vai dividir com o público. "Brandon chega à nossa família Anitta, assim como todos que estão aqui chegaram, aprendendo humildemente sobre nós, com muito respeito a tudo que construímos e com muita vontade de vencer. E, claro, me fazer feliz como artista e ser humano. Que seja um bom novo ciclo", concluiu a cantora.

Confira relato: