Anitta irá cantar na festa de encerramento da Copa América

A brasileira Anitta e o cantor porto-riquenho Pedro Capó serão as atrações da cerimônia de encerramento da Copa América no próximo domingo (7), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

A cantora comemorou a oportunidade de participar da festa. "Fiquei muito honrada e feliz com o convite. Tenho certeza de que esse será mais um momento inesquecível na minha carreira. Será uma apresentação bem especial", disse Anitta em comunicado divulgado pelo Comitê Organizador.

Pedro Capó, neto do cantor porto-riquenho Bobby Capó, diz ser fã da música brasileira e, inclusive, gravou uma versão de "Vamos Fugir", do baiano Gilberto Gil. "Recebo com muita honra e emoção o convite para fazer parte da Copa América, que, além de elevar o espírito do esporte latino-americano, nos une culturalmente. Isso sem falar no luxo de compartilhar este momento com a minha admirada Anitta em sua terra. Sorte é pouco", afirmou ele.

A cerimônia de encerramento contará com um espetáculo idealizado por Edson Erdmann, criador e diretor artístico de shows e eventos como o acendimento da Pira Olímpica na Candelária, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.