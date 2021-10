Anitta lança Faking Love com Saweetie; veja capa

Anitta divulgou neta terça (12) que sua próxima parceria internacional é com Saweetie, na música Faking Love, que será lançada nas plataformas digitais nesta quinta-feira (14), às 21h.

Saweetie é bastante conhecida pelo hit Best Friend com Doja Cat, e está na mesma cena que várias artistas femininas em alta nos Estados Unidos, como Cardi B, Megan Thee Stallion, Nicki Minaj e Lizzo. A rapper americana já havia posado com a brasileira nos bastidores do baile do MET em Nova York, em setembro.

O single, totalmente em inglês, também ganhou um clipe, com estreia marcada para sexta (15). A cantora já adiantou que terá coreografia com características bem pop e moderna. Anitta está divulgando imagens de bastidores de um novo clipe em suas redes sociais há alguns dias. O novo single é parte do álbum Girl From Rio. Entre outras parcerias gringas de peso no disco, Anitta também tem o remix de Girl From Rio com o rapper Da Baby e a música Me Gusta, com Cardi B e Myke Towers.

As cantoras se encontraram no MET Gala e fizeram foto no banheiro (reprodução Instagram)