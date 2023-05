Anitta pede para cheirar dedo de apresentador após homem passar no ânus

A cantora Anitta, de 30 anos, é uma grande empresária também no ramo da estética. Ano passado, a poderosa lançou o perfume íntimo, o Puzzy, que virou sensação entre os fãs da famosa e entre o público internacional.

Em conversa ao podcast Conversation with Caleb Pressley, no YouTube, Anitta pediu para o apresentador Caleb Pressley para passar o dedo nas partes íntimas, mais precisamente no ânus e, em seguida, cheirou.

Segundo a poderosa, o perfume poderia ser usado, também, entre as nádegas, já que a região cheira bem mal. Com isso, Anitta sugeriu que o apresentador fizesse o teste no banheiro e voltasse para avaliar como ficaria o ânus dele.

"Vá agora no banheiro e passe o dedo e traga para vermos se não tem cheiro? Vai cheirar bunda! Certo, traga para a gente. Eu garanto que tem cheiro", disse. Em seguida, ele deu o dedo para a famosa, que reclamou do fedor.

Apesar de ter sido um grande marketing para seu perfume íntimo, Anitta foi duramente criticada pela atitude. Alguns reclamaram que a cantora fez com que o apresentador ficasse sem graça durante a entrevista, outros ficaram em choque com o pedido da brasileira.