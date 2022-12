Anitta pede por compaixão após Gkay ser detonada nas redes sociais

A cantora Anitta, de 29 anos, foi às redes sociais na tarde desta terça-feira (27) para fazer uma reflexão a favor da amiga Gkay, que tem sido alvo de polêmicas e insultos desde o último domingo (25), no palco do programa Domingão com Huck.

A artista escreveu que o "amor cura" e que as pessoas precisam ajudar mais as outras ao invés de disparar julgamentos. A declaração ocorreu antes de Gkay ser internada em um hospital de São Paulo com crise de ansiedade.

"O amor cura. Vamos olhar pro outro num lugar de amor e compreensão. Todos nós já estivemos num momento sombrio ou equivocado. Que tal aprendermos a reconhecer estes momentos e oferecer ajuda ao invés de julgamento? Estaríamos num mundo muito melhor", escreveu Anitta, mas não mencionou o nome da amiga.

Em seguida, ela frisou que já esteve nesse mesmo lugar de julgamentos, mas que soube pedir desculpas e entender que estava errada no momento certo.

"Eu já estive num lugar tão sombrio e equivocado. Agradeço a quem nunca soltou a minha mão e me fez mudar pra melhor. Soube pedir desculpas a quem considero que fui errada. Soube me perdoar pelos meus erros e aceitar que mais erros virão", disse.