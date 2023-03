Anitta perde o medo e detona gravadora após não conseguir rescindir contrato

A cantora Anitta é conhecida por não ter papas na língua quando quer falar algo. Nas redes sociais, durante a madrugada desta quinta-feira (9), a artista não poupou ao falar seu descontentamento com a gravadora Warner e ainda alertou os novos cantores.

No dia da Mulher, Anitta comentou que a empresa estava fazendo publicações com a música "Envolver", a mesma canção que a Warner não acreditou que seria sucesso mundial.

"No fundo, usaram a minha música que disseram que nunca lançariam se não fosse um feat, porque eu não era forte o suficiente. Neste Dia das Mulheres, no lugar de um post fofinho, eu gostaria que o CEO fizesse o que ele me prometeu há um mês, depois que eu perguntei quanto seria a multa de quebra de contrato e ele disse que isso não aconteceria", disse.